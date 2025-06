Clima ameno segue e calor se sustenta antes do 'friozão' do fim de semana em MS

O clima em Mato Grosso do Sul segue ameno pela manhã e o calor se sustentando no período da tarde antes da chegada da onda de frio intenso, previsto para o final de semana.

Embora a previsão seja de tempo firme, com sol e poucas nuvens, há a possibilidade de chuvas no decorrer do dia em algumas regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-16°C e máximas entre 19-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 14-18°C e as máximas entre 18-27°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 15-18°C e máximas entre 27-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-18°C e máximas entre 26-29°C.

