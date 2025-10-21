Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Clima ameno segue pela manhã, mas máxima pode chegar a 36°C em MS nesta terça

Em Campo Grande, tendência é que máximas não passem dos 30°C

21 outubro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Céu amanheceu azul, com sol e um friozinho em Campo GrandeCéu amanheceu azul, com sol e um friozinho em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul deve viver dois momentos diferentes no clima durante o decorrer dessa semana. Nesta terça-feira, dia 21 de outubro, por exemplo, a manhã amanheceu com clima ameno e sensação de frio em razão dos fortes ventos.

Isso deve permanecer nos próximos dias, mas por outro lado, a tendência é que as temperaturas comecem a subir consideravelmente e a tarde, é possível notar máximas de até 36°C em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição está associada atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e estável, além de trazer os ventos fortes.

Estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 15-26°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 27-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-33°C. 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande
Clima
Friozinho por aí? Segunda começa com clima bastante ameno em Campo Grande
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
Frio chega e deve derrubar as temperaturas em MS
Sábado será de muita chuva e tempestades em MS
Clima
Sábado será de muita chuva e tempestades em MS
Todos os municípios monitorados apresentaram precipitação abaixo da média histórica
Clima
Campo Grande tem chuva 82% abaixo da média histórica em outubro
JD1TV: Choveu aí? Tempo muda 'do nada' e pega campo-grandenses de surpresa
Clima
JD1TV: Choveu aí? Tempo muda 'do nada' e pega campo-grandenses de surpresa
Céu amanheceu com algumas nuvens em Campo Grande
Clima
Chuva ou calor? Vivendo dilema, frente fria deve chegar a MS nesta sexta
Foto: Gaúchazh
Clima
Mato Grosso do Sul registra temperaturas extremas e baixa umidade
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Vem mesmo? Previsão volta a colocar tempestades para MS nesta quinta-feira
Adolescente está internada no Hospital Regional de Itanhaém (SP)
Clima
Prefeitura confirma intoxicação em adolescente internada há quase 20 dias em SP
Foto: Sarah Chaves/JD1
Clima
Temperaturas acima da média e chuvas irregulares marcam próximos meses em MS

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar