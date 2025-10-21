Clima ameno segue pela manhã, mas máxima pode chegar a 36°C em MS nesta terça

Mato Grosso do Sul deve viver dois momentos diferentes no clima durante o decorrer dessa semana. Nesta terça-feira, dia 21 de outubro, por exemplo, a manhã amanheceu com clima ameno e sensação de frio em razão dos fortes ventos.

Isso deve permanecer nos próximos dias, mas por outro lado, a tendência é que as temperaturas comecem a subir consideravelmente e a tarde, é possível notar máximas de até 36°C em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição está associada atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e estável, além de trazer os ventos fortes.

Estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 15-26°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 27-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-33°C.

