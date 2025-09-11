Menu
Clima continua bastante quente e seco em MS nesta quinta-feira

Temperaturas seguem beirando os 40°C e preocupação se volta a baixa umidade relativa

11 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Céu com poucas nuvens em Campo GrandeCéu com poucas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O clima em Mato Grosso do Sul não muda nesta quinta-feira (11), mantendo-se quente e bastante seco, elevando a preocupação com a questão da umidade relativa do ar que segue em baixa.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão o indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O destaque é o tempo seco e as temperaturas elevadas durante as tardes. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-17°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo dos 10-12°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-26°C e máximas de até 38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 15-22°C e máximas entre 32-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 18-22°C e máximas entre 33-36°C.

