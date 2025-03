Clima de outono: Chuvinha de final de tarde chega na Capital

Em clima de outono, uma chuva fraca e calma, típica da estação, chegou em Campo Grande no final da tarde desta terça-feira (25), trazendo um alívio para as altas temperaturas que assolavam a Capital.

A chuva, no entanto, já era prevista. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a passagem de uma frente fria poderia colaborar com a presença de chuvas no Estado, que ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados.

Com a chuva, muitos esperam temperaturas mais amenas, já que a previsão apontava para mínimas entre 21-23°C e máximas entre 27-29°C em Campo Grande.

