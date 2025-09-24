Clima fresco permanece pela manhã, mas calor retorna pela tarde em MS nesta quarta

O clima fresco e ameno deve predominar pela manhã desta quarta-feira (24) em Mato Grosso do Sul. Porém, é possível que o calor retorne no período da tarde, elevando as temperaturas de forma gradual.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, mas em algumas regiões, poderão ter temperaturas superando a casa dos 30°C.

No entanto, há também a expectativa por mais pancadas de chuvas para as regiões norte e nordeste do estado.

Estão previstas mínimas entre 9-15°C e máximas entre 22-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-21°C e máximas entre 30-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 14-21°C e máximas entre 28-35°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 26-30°C.

