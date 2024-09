Clima quente segue marcando presença neste domingo em MS

O clima seco e quente seguirá marcando presença neste domingo (8), em todo o Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as máximas podem chegar aos 37°C em algumas regiões do Estado.

Segundo o órgão, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, a formação de nuvens está mais difícil no Estado, o que favorece as altas temperaturas e clima seco no Estado.

Com a umidade relativa do ar podendo bater em torno de 5% a 20% no período da tarde, a situação fica ainda mais crítica para o sul-mato-grossense devido as altas temperaturas, com mínimas previstas de 20°C e 24°C e máximas entre 35°C e 41°C para as regiões sul, sudeste e leste do Estado.

Nas regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte, mínimas entre 21°C e 26°C e máximas entre 38°C e 41°C marcam o domingo.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 25°C, enquanto a máxima ficou em 38°C.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também