Clima segue com manhã amena e calor no período da tarde em MS

O tempo em Mato Grosso do Sul não muda neste começo de semana e a tendência é que os dias seguem tendo manhãs um pouco mais amenas e as temperaturas comecem a subir no decorrer do dia.

Sistemas meteorológicos apontam para uma estabilização, após o final de semana ser de instabilidade com o retorno das chuvas em algumas regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 14-17°C e máximas entre 21-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-23°C e as máximas entre 22-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-19°C e máximas entre 25-30°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 24-29°C.

