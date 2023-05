Clima segue estável e MS continua sem previsão de chuva nesta terça-feira

A meteorologia destaca que o tempo em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (2) será estável e com poucas possibilidades de chuva ao longo do dia. Embora Campo Grande, por exemplo, tenha tempo nublado, a expectativa é de tempo firme.

A capital sul-mato-grossense, inclusive, terá temperaturas máximas de 29°C e mínimas de 21°C, e amanheceu com um tempo ameno.

Nas demais regiões, o tempo não deve ser diferente. No sul, cidades como Ponta Porã, Amambai, Naviraí e Mundo Novo terão o dia estável com o calor de 29°C batendo na porta.

Dourados, por exemplo, deve seguir o ritmo de Campo Grande e apesar de amanhecer com o dia em clima ameno, não terá mudança em seu clima, principalmente se tratando de chuva.

As regiões norte e pantaneira são as que mais sofrerão com o calor extremo, que se aproxima dos 33°C nesta terça. Miranda, Corumbá e Coxim são as principais cidades com temperaturas elevadas.

