Clima

Clima segue quente e MS deve ficar sem chuva nesta quinta-feira

Temperaturas podem subir para 36°C em algumas cidades

22 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Muito sol previsto para o estadoMuito sol previsto para o estado   (Bruno Rezende)

O clima segue bastante quente em Mato Grosso do Sul e a quinta-feira, dia 22, não poderia ser diferente, trazendo temperaturas acima dos 36°C em algumas cidades.

Porém, há locais que podem registrar ainda mais calor e consequentemente, ter a sensação térmica superando a barreira dos 40°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido ao elevado aquecimento diurno, combinada com características típicas da estação, podem ocorrer pancadas de chuvas. Com menor probabilidade e em pontos isolados do estado, não descarta-se a ocorrência de chuvas mais intensas e tempestades com rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 38°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

