Com 37,8°C, Campo Grande quebra recorde de setembro e tem dia mais quente do ano

Mesmo com a chuva que apareceu repentinamente no início da tarde desta quarta-feira (18), Campo Grande quebrou o recorde de dia mais quente do ano com máxima de 37,8°C e sensação térmica de 42°C.

A informação foi compartilhada pelo meteorologista Natalio Abraão, onde ele também informou que o recorde anterior pertencia ao dia 22 de setembro, quando os termômetros da capital sul-mato-grossense haviam registrado 37,6°C.

O meteorologista ainda ressaltou que o mês de outubro fechará com intensas chuvas e trovoadas isoladas, com possibilidades de ventos fortes e queda de granizo na região sul do Estado. Pela região centro-norte, as chuvas ficaram abaixo da médica e os dias serão de intenso calor.

Abraão ainda foi além e pontuou que o começo de novembro pode ter chuvas, trovoadas, raios e ventos de até 65 km/h, causando possibilidade de enchentes nas cidades.

A onda de calor vigente na cidade pode provocar altas temperaturas mais uma vez e a expectativa é que Campo Grande volte a bater máximas na casa dos 37°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) coloca um ponto de interrogação nas pessoas, pois ao mesmo tempo que há indicativo de forte calor com proximidade aos 40°C, existe a chance de ocorrer pancadas de chuvas.

