Com a chegada da frente fria, domingo de Páscoa deve ser de clima ameno

Após um longo período chuvoso e de calor no verão, a chegada do outono já começa trazer mudanças no tempo, com a chegada de uma frente fria o domingo de Páscoa deve ser de clima ameno em Mato Grosso do Sul, as temperaturas mais baixas devem ser registradas no sul do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima) os termômetros já podem marcarem hoje 16°C na região sul, enquanto em outras áreas a aferição pode ser de até 18°C. Em Campo Grande, espera-se mínimas de 18°C e máximas de até 30°C.

As temperaturas menores estão associadas a frente fria que chegou recentemente ao Mato Grosso do Sul, atuando em paralelo a uma circulação antociclônica no Estado.

Mas, na região Pantaneira o calorão não terá trégua, em Corumbá a máxima deve atingir os 33°C, enquanto a mínima deve ficar na casa dos 21°C.

