Com baixa umidade do ar, temperatura pode chegar a 38°C na capital

O calorão deve continuar e a previsão para esta terça-feira (29), é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

Ainda conforme o Cemtec, não há expectativa de chuva no Estado hoje, deixando a umidade relativa do ar baixa entre 15% a 85% à tarde em estado de alerta à saúde, especialmente nos setores noroeste, norte e bolsão.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 17 °C a 41 °C, sendo que as regiões mais quentes serão o centro-norte e leste.

Em Campo Grande dia será claro e com poucas nuvens, a temperatura pode chegar a 38°C a máxima, e a mínima é prevista em 22°C, com ventos fracos e moderados.

Confira o mapa do tempo por região:

