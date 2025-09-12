Menu
Com cenário crítico de estiagem, Campo Grande está sem chuva expressiva há 37 dias

Enquanto isso, Porto Murtinho já se aproxima de 100 dias sem uma precipitação

12 setembro 2025 - 12h22Luiz Vinicius
Clima quente e seco provocam possíveis incêndios florestaisClima quente e seco provocam possíveis incêndios florestais   (Semadesc)

Campo Grande entrou em um cenário crítico de estiagem, já que está há 37 dias sem uma chuva considerada expressiva. A situação se agrava diante do baixo índice de umidade relativa do ar, que segue ficando abaixo dos 15%.

Mas a capital sul-mato-grossense não é a única, já que Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas, também estão na mesma condição de dias sem chuva.

O pior cenário está na cidade de Porto Murtinho, que se aproxima dos 100 dias sem precipitação - atualmente, se encontra com 97 dias sem acumular mais de 10 mílimetros de aguaceiro.

Essa condição se instalou em Mato Grosso do Sul devido à atuação de e um sistema de alta pressão atmosférica tem mantido o tempo estável, com céu claro a parcialmente nublado, ausência de chuvas e forte insolação.

As temperaturas máximas superaram os 38°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

O monitoramento meteorológico do Cemtec mostra que, em municípios como Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

Para os próximos dias, os índices de perigo de fogo permanecem em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos.

