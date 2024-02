Com chance de queda de granizo, MS tem alerta de tempestade renovado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de possíveis tempestades acompanhadas de queda de granizo nesta terça-feira (13), prolongando também para a quarta-feira (14), em pelo menos 21 cidades de Mato Grosso do Sul.

Segundo o instituto, chuvas podem ocorrer com volume de até 30 milímetros por hora, mas até o final do dia, pode aumentar para 50 milímetros. Há ainda o risco de ter rajadas de vento de até 60 km/h e a queda de granizo.

Esse alerta está mais concentrado nas regiões sudoeste e pantanal sul-mato-grossense. As demais áreas, como Campo Grande, por exemplo, devem ter sol predominante e tempo nublado em alguns horários do dia, com pancadas de chuvas isoladas.

As cidades em alerta são: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Jardim, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

A atuação de uma frente fria é responsável por ocasionar esses episódios de instabilidade em várias regiões do Estado.

