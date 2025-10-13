Com chuva no radar, MS pode ter frescor na temperatura nesta segunda

A meteorologia mantém o prognóstico inicial e continua indicando chuvas para Mato Grosso do Sul e inclusive, nesta segunda-feira, dia 13 de outubro, existe a expectativa de uma frente fria auxiliar diretamente a chegada dos temporais e tempestades.

Assim, as temperaturas diminuirão consideravelmente ao longo do dia, causando um certo frescor diante dos últimos dias de calor, conforme aponta o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O avanço de uma frente fria, associado a um ciclone extratropical e ao intenso transporte de ar quente e úmido, além da presença de áreas de baixa pressão e cavados, cria condições favoráveis para a ocorrência de chuvas e tempestades em grande parte do estado.

Há potencial para tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Após a passagem da frente fria, as temperaturas entram em declínio, com mínimas entre 12°C e 15 C, especialmente na região sul do estado. Estão previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 24-31°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 22-26°C e máxima entre 29-37°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-23°C e máximas entre 26-33°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas de até 31°C.

