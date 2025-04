JD1TV: Com chuvas acima da média, Sexta-feira Santa é marcada por clima ameno e neblina

Campo Grande é uma das 14 cidades sul-mato-grossenses com acumulados de chuva acima do esperado para o início de abril, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Do dia 1° ao dia 16 deste mês, choveu 104,6mm, 10% mais do que era previsto.



Neste período, um dos maiores problemas é a mobilidade urbana, nos bairros e áreas centrais. Para o fim de semana, a previsão aponta mais chuva, com temperaturas entre 21°C a 29°C, o que pode gerar novos transtornos.



Imagens feitas na Avenida Mascarenhas, no Monte Castelo mostra a água bem acima do nível da rua. Já na Avenida Min. João Arinos, um leitor registrou intensidade da chuva.



Veja:





