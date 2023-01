Com clima ameno, dia promete ser chuvoso com máxima de 26°C na Capital

A quarta-feira (4) começou com chuva fraca e clima ameno na Capital e a previsão garante que o dia será assim em todo Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas e tempestade em todo o estado. Em Campo Grande a temperatura varia entre 20°C e 26°C.

Na região Sul são esperadas máxima de 26°C e mínima de 21°C em Dourados, com muitas nuvens, pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas. Em Ponta Porã a máxima deve chegar aos 29°C, enquanto a mínima fica na casa dos 20°C, por lá o dia também será de muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades são favorecidas pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade.

O alerta emitido pelo Inmet informa que são esperadas chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos..

Deixe seu Comentário

Leia Também