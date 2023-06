Com clima seco, MS pode ter máximas de até 32°C nesta sexta-feira

Sem a chegada da frente fria que poderia provocar chuvas em Mato Grosso do Sul, a tendência é que o tempo seco e o calor voltem a ser frequente, com máximas podendo chegar a 32°C nesta sexta-feira (23).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a intensa massa de ar seco que atua em grande parte do Brasil Central provoca este cenário, com sol e variação de nebulosidade.

A previsão é que não haja chuva no Estado nos próximos 10 dias.

Em Campo Grande a temperatura terá mínima de 18°C e máxima de 29°C. Já em Corumbá, na região do Pantanal, a variação fica entre 21°C e 31°C.

Para Dourados a temperatura pode chegar a 29°C, com mínima de 17°C. Já em Coxim, na região norte do Estado, a máxima fica em 32°C, com mínima de 16°C.

A temperatura máxima pode chegar a 32°C em Coxim e Porto Murtinho. Já a mínima no Estado fica em 14°C nas cidades de Três Lagoas e Paranaíba.

