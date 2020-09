Com clima seco, temperatura na capital pode chegar a 35ºC

A capital sul-mato-grossense terá um clima seco nesta terça-feira (8), com baixa umidade e pouca probabilidade de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima em Campo Grande pode chegar a 35ºC com dia claro e poucas nuvens, a mínima ficará em 18ºC, com umidade do ar entre 30% a 40%.

O Estado está em alerta para o perigo de baixa umidade, e sem previsão de chuva até dia 16 de setembro, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Segundo dados de climatologia do Inmet, as temperaturas no Estado variam entre 18 °C a 33 °C, sendo a região pantaneira a mais quente chegando a 35°C.

Já o mapa de anomalia de temperatura também prevista pelo Inmet mostra que as temperaturas tendem se encontrar acima da média em todo o Estado com a máxima chegando a 36°C, com a região pantaneira a mais quente no período podendo chegar a máxima de 38°C.

Setembro continuará quente com a massa de ar seco predominando grande parte do período e só deve enfraquecer gradativamente após o início da primavera.

