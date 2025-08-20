Com direito a alerta, quarta-feira pode ter chuva em todo MS

O que eram dias de secura e forte calor, poderá ter uma mudança significativa nesta quarta-feira (20) com auxílio da atuação de uma frente fria: a chuva para aliviar o clima, que deve atingir todo Mato Grosso do Sul.

Embora o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), ressalte a possibilidade de chuvas intensas no período da tarde e noite em algumas regiões, a quentura e secura continuarão.

A possibilidade de chuva acontece em meio ao avanço de uma frente fria, aliado à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve o alerta de tempestade para a quarta-feira.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-19°C e máximas entre 23-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 18-25°C e as máximas entre 26-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 16-22°C e máximas entre 30-37°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 27-34°C.

