Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Com frio indo embora, calor retorna com baixa umidade em MS nesta quarta

Com ausência da chuva, tendência é tempo seco no decorrer da semana

13 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Calor segue predominante em Campo GrandeCalor segue predominante em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O frio começa a deixar Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13), e o calor retorna com um leve problema: a umidade relativa do ar, que ficará em baixíssimo nível, além do contraste térmico que segue em vigência.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão inicial é de tempo estável, com predomínio do sol e poucas nuvens. Diante disso, haverá diferença entre as temperaturas.

As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores variando entre 4-8°C. Ao longo dessa semana, as temperaturas máximas estarão em elevação com valores que podem atingir os 28-32°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

A baixa umidade do ar será destaque, com índices variando entre 8% e 20%, caracterizando estado de atenção e aumentando o risco de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-10°C e máximas entre 22-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 4°C, o que pode favorecer a ocorrência de geada. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-16°C e as máximas entre 25-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 4-10°C e máximas entre 23-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-12°C e máximas entre 24-28°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Neimar de Cesero/Agência RBS
Clima
MS passa por dificuldades climáticas, com amplitude térmica elevada e baixa umidade
Tempo amanheceu azul e ensolarado em Campo Grande
Clima
MS terá contraste térmico e viverá gangorra de temperaturas
Foto: Reprodução
Clima
Frio intenso marca madrugada com mínima de 0,6°C em MS
Céu azul novamente para mais um dia de frio em Campo Grande
Clima
Mato Grosso do Sul terá manhã e noite fria durante essa segunda-feira
Sol apareceu entre nuvens em Campo Grande
Clima
'Domingou' com muito sol e vento gelado em Mato Grosso do Sul
Foto: Getty Images
Clima
Manhã de sábado foi geada e sensação térmica negativa em municípios de MS
Foto: Pixabay
Clima
Sábado será de tempo estável e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande
Clima
Frente fria chega e temperaturas começam a cair nesta sexta-feira em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Quinta-feira promete tempo com sol e estável em meio a chegada de frio em MS
Quarta-feira começa com tempo estável em MS
Clima
Antes de friozão, tempo pode esquentar 'um pouquinho' nesta quarta em MS

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas