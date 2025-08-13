Com frio indo embora, calor retorna com baixa umidade em MS nesta quarta

O frio começa a deixar Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (13), e o calor retorna com um leve problema: a umidade relativa do ar, que ficará em baixíssimo nível, além do contraste térmico que segue em vigência.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão inicial é de tempo estável, com predomínio do sol e poucas nuvens. Diante disso, haverá diferença entre as temperaturas.

As temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer com valores variando entre 4-8°C. Ao longo dessa semana, as temperaturas máximas estarão em elevação com valores que podem atingir os 28-32°C, principalmente nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

A baixa umidade do ar será destaque, com índices variando entre 8% e 20%, caracterizando estado de atenção e aumentando o risco de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-10°C e máximas entre 22-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 4°C, o que pode favorecer a ocorrência de geada. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 6-16°C e as máximas entre 25-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 4-10°C e máximas entre 23-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 5-12°C e máximas entre 24-28°C.

