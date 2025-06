Com geada, MS registrou sensação térmica de -6,4°C nesta madrugada

Sob o alerta de declínio de temperatura divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Mato Grosso do Sul indicando números negativos entre a noite de ontem (23) e a madrugada desta terça-feira (24), o estado marcou sensação térmica abaixo de zero com geada em 36 municípios.



Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, com dados do Inmet, pelo menos 23 cidades tiveram temperatura abaixo de 5°C, sendo que oito nem chegaram a 1°. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o destaque vai para Sete Quedas, Amambai e Iguatemi, que marcaram -0,9°C, -0,4°C e -0,1°C, respectivamente.

Sidrolândia chegou a 1°C, mas devido a sua localização, a sensação térmica foi a mais baixa, -6,4, em madrugada marcada por geada.



Aral Moreira, Laguna Carapã, Rio Brilhante, Ponta Porã e Caarapó ficaram quase negativos. Nova Alvorada do Sul, Itaporã, Dourados e Nova Andradina registraram mínimas na faixa de 1°C, também com sensação abaixo de 0°C.

O frio continua nesta manhã, com temperatura de 8°C na Capital com céu limpo e sol. Em Campo Grande há ainda área de acolhimento no Parque Ayrton Senna, preparado pela prefeitura. Caso encontre alguém em situação de rua, entre em contato como Serviço Especializado em Abordagem Social pelo 156. Atendimento 24h.





