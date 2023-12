Com máximas de 37°C, calorão perde força e chuvas podem voltar nesta terça em MS

Mesmo com a máxima podendo chegar aos 37°C, a onda extrema de calor vigente em Mato Grosso do Sul começa a perder força nesta terça-feira (19), dando brecha para o retorno das chuvas e possíveis tempestades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o aumento de nebulosidade e probabilidade de chuvas de intensidade fraca à moderada, fazem as temperaturas amenizarem.

Os maiores acumulados são previstos para as regiões Centro-Norte e Oeste do estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 25°C inicialmente e atingem os 34°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 26°C e máxima de 36°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 24°C e registram, no período da tarde, 33°C e 34°C, respectivamente.

No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 26°C e máxima de 37°C, já Paranaíba apresenta variação entre 25°C e 37°C. Coxim, na região Norte, também atinge 37°C nos horários mais quentes, marcando 26°C inicialmente.

Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra 27°C pela manhã e 37° à tarde. Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 29°C e máxima de 36°C, enquanto os valores em Aquidauana variam entre 26°C e 37°C.

