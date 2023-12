Com onda de calor, Campo Grande pode bater temperatura recorde para dezembro

Uma nova onda de calor chegou em Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira (14), e junto dela, veio a “possibilidade” de Campo Grande registrar temperaturas recordes para o mês de dezembro.

Segundo o meteorologista Natálio Abrãao, existe a possibilidade de a Capital ter a maior máxima do século neste fim de ano. Chegando perto do recorde, a Capital registrou ontem uma máxima de 35,8ºC.

Até o momento, a maior máxima registrada foi em 7 de dezembro de 2008, quando os termômetros da Capital atingiram 36,9ºC, com uma sensação térmica de 42ºC, por volta das 13h50.

