Com possibilidade de pancadas de chuva, previsão alerta para risco de alagamentos em MS

O sol é para poucos e ainda pode ficar escondido em algumas regiões nesta segunda-feira (28), em Mato Grosso do Sul, com previsão de acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

A instituição alerta para riscos de alagamentos que podem ser causados pelas chuvas ocasionadas pelo intenso transporte de umidade, atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o norte da Argentina e no Paraguai.

Outros fatores incluem um cavado em médios níveis da atmosfera e a formação de um ciclone extratropical associado a uma frente fria na altura do litoral da região Sul do Brasil.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande o dia será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 20°C a 27°C.

