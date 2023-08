Com poucas nuvens, céu da Capital deve colaborar e Superlua será visível

Acontece hoje (30) a Superlua Azul, fenômeno que será visível de Campo Grande, e para alegria de quem deseja acompanhar o fenômeno, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é para uma noite de poucas nuvens.

Ao JD1, o meteorologista Natálio Abraão afirmou que as nuvens não devem prejudicar a visibilidade do céu a partir do horário de início do fenômeno.

“O céu estará com algumas nuvens, mas não deve prejudicar a visibilidade do céu a partir das 21 horas”, comentou.

Com início a partir das 21h36, a maior e mais brilhante Lua de 2023 aparecerá 14% maior que em uma lua cheia comum, e com as poucas nuvens previstas, essa é a chance de entusiastas da astronomia na Capital, ou quem só quer acompanhar a beleza do fenômeno, ver “de perto” a Superlua.

