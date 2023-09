Com previsão de chuva, Corumbá continua sob aviso de tempestade

Com diversos estragos causados pelas chuvas e ventos de até 100km na cidade de Corumbá na terça-feira (12), a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica possibilidade de chuva ainda nesta quarta-feira (13), com temperaturas de 18°C a 28°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgou ainda um alerta para perigo potencial de tempestade que vai das 10h de hoje até às 10h de quinta-feira (14) na região.

O anúncio avisa sobre chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h, e queda de granizo.

O aviso cobre o leste, sudoeste, centro-sul, sudeste e Pantanal de Mato Grosso do Sul, podendo chegar a

Água Clara, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Batayporã, Bataguassu, Bonito, Bodoquena, Campo Grande e Camapuã.





Orientações:

- O cidadão deve evitar se abrigar debaixo de árvores, em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Desastre

A chuva forte que caiu em Corumbá durante a tarde desta terça-feira (12), causou a morte de uma criança de 7 anos que estava no ginásio da escola no momento que foi atingido pela estrutura da quadra de esportes que se deslocou com a tempestade

Os ventos teriam ultrapassado os 100km/h, durante as precipitações que duraram menos de 15 minutos. A ‘força’ da tempestade foi muito maior que o previsto até mesmo pelo alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Por todo município, casas ficaram destelhadas e árvores caídas pela rua.

Segundo o Município, prédios públicos e privados foram afetados, resultando em prejuízos consideráveis. Por precaução, todas as aulas das unidades da Reme (Rede Municipal de Ensino) foram suspensas até sexta-feira (15).

O governador Eduardo Riedel já fez contato com o prefeito, Marcelo Iunes, lamentou a tragédia e colocou o governo à disposição para ajudar a reconstruir a cidade.

