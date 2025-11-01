Com previsão de tempestade, Energisa alerta para cuidados com a energia; veja

A previsão do tempo indica instabilidade entre sábado (1º) e segunda-feira (3) em Mato Grosso do Sul. Conforme boletins atualizado pelo Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) e NetClima, áreas de baixa pressão atmosférica associadas ao aumento da umidade devem provocar chuvas fortes no Estado.A meteorologista Dra Ana Paula Paes, do Grupo Storm que presta consultoria para a Energisa MS, alertou que precipitações podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento que podem ultrapassar os 60 km/h, o que pede atenção redobrada.

Diante deste cenário, a Energisa reforça que está com seu plano de ação ativo, para atuar de forma rápida e segura em caso de ocorrências relacionadas às condições climáticas. A empresa orienta a população a redobrar os cuidados com a segurança elétrica, evitando o contato com fios e estruturas metálicas durante tempestades. Em caso de emergência, os clientes devem entrar em contato pelos canais oficiais da Energisa.

“A Energisa MS monitora e acompanha junto a órgãos como o Cemtec/MS, o NetClima e Defesa Civil, as mudanças climáticas. Com a possibilidade de fortes ventos e outras ocorrências severas, traçamos um plano com antecedência para mobilizar as equipes para atender a população com rapidez e segurança”, diz o gerente de Operações Helier Fioravante.

Além da atenção voltada ao atendimento — que deve ser solicitado pelos clientes por meio dos canais oficiais da Energisa — o gerente de operação também chama a atenção para os cuidados essenciais com a eletricidade durante períodos de tempestade. Ele destaca, por exemplo, que é fundamental nunca se aproximar ou tocar em fios elétricos que estejam caídos no chão. Nesses casos, a orientação é acionar imediatamente a Energisa. Há ainda outras medidas importantes de segurança, como:

*Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica;

*Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;

Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

A empresareforça que os clientes entrem em contato por meio de seus canais de atendimento, tanto para registrar a interrupção de energia, como para alertar sobre fios soltos e galhos caídossobre a rede elétrica.

Serviço -

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Call Center: 0800 722 7272

