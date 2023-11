Com sensação de 43ºC na Capital, nova onda de calor chega em todo o estado

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, nesta terça-feira (7) os termômetros em todo o estado registraram altas temperaturas e a sensação témica chegou a 45,2°C em Coxim. A umidade do ar chegou a 13% na capital, motivo de alerta para cuidados da população.

Veja tabela de temperaturas e umidade do ar:

Sidrolândia: 38,6°C e umidade do ar em 17%

Corumbá: 39,4°C e umidade do ar em 23%

Murtinho: 42,3°C e umidade do ar em 13%

Bonito: 38,5°C e umidade do ar em 22%

Aquidauana: 40,0°C e umidade do ar em 15%

Campo Grande: 38,5ºC e umidade do ar em 13% (sensação de 43°C)

Água Clara: 38,8°C e umidade do ar em 21%

Três Lagoas: 37,4°C e umidade do ar em 22%

Coxim: 41,1°C e umidade do ar em 22% (sensação de 45,2°C)

Miranda: 38,0°C e umidade do ar em 16%

Ainda de acordo com o meteorologista, nesta quarta-feira (8), no período da tarde haverá um aumento de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas. Já na quinta feira (9), haverá muitas nuvens e pancadas de chuvas, com trovoadas e ventos de 60km/h, com raios.

Entre Campo Grande e Ponta Porã, o calor vai intensificar até semana que vem. A Defesa Civil alerta para baixa umidade relativa do ar variando entre 10 e 30%. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), caracterizou o momento como "Alerta Laranja", e alertou para risco de incêndios florestais e problemas com a saúde como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O JD1 Notícias preparou algumas dicas para os cuidados neste período, principalmente com idosos, crianças e gestantes. Conversamos com o médico Amauri de Oliveira, que orientou o que fazer.

"Os idosos e crianças correm o risco de desidratação, o que pode gerar diversas consequências como queda de pressão, mal estar e até insuficiência renal. O quadro de desidratação nas crianças é ainda mais grave. Portanto, os principais cuidados são a boa hidratação. Beber bastante líquido, como água, sucos e água de côco", comenta.

Como cancerologista, o médico também alerta para o câncer de pele. "Não podemos esquecer de cuidar da pele, pois pode, de forma aguda, gerar queimaduras e sobponho dos anos gerar câncer de pele! Portanto, o uso de protetor solar e roupas adequadas também são muito importantes", enfatiza Amauri.

Dicas de cuidados pessoais:

- Lave as mãos com frequência, evitando colocá-las na boca e no nariz;

- Mantenha-se sempre bem hidratado. Beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo;

- Para evitar o ressecamento, aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos;

- Evite praticar exercícios físicos entre 10h e 16 h;

- Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo;

- Use chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol.

