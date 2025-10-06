Com sensação térmica de 40°C, chuva e frente fria prometem aliviar calorão em MS

Depois de uma onda de calor e tempo seco, Mato Grosso do Sul já começou a sentir os primeiros sinais de alívio, a chuva chegou na região de Dourados nesta segunda-feira (6). Enquanto isso, na Capital, Campo Grande registrou máxima de 36,6°C nesta segunda, com sensação térmica de 40°C e umidade em queda, chegando a apenas 27%. Mas a chegada de uma frente fria traz esperança de temperaturas mais amenas e de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas que reforçam a mudança no tempo. O primeiro, de "Perigo Potencial" para chuvas intensas, vale entre 18h desta segunda (6) e 10h de terça-feira (7), com previsão de chuva entre 20 e 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h, e baixo risco de transtornos como quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Já o segundo aviso, ainda mais significativo, é do tipo "Perigo", e aponta para declínio acentuado nas temperaturas. O alerta começa às 6h de terça (7) e vai até 23h29 do mesmo dia, com queda superior a 5°C, o que deve provocar uma mudança brusca no clima em várias regiões do estado.

A Defesa Civil também entrou em alerta e reforçou os riscos associados à virada no tempo, como tempestades localizadas com possibilidade de vendavais, principalmente no sul e oeste do estado.

Segunda-feira quente em MS

Apesar do alívio previsto, esta segunda-feira foi marcada por temperaturas extremas na região do bolsão. Água Clara e Três Lagoas registraram máximas acima dos 41°C, com sensação térmica beirando os 48°C e umidade relativa do ar em níveis críticos, chegando a apenas 12%, bem abaixo do ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (mínimo de 30%).

Em Bataguassu, os termômetros marcaram 40,7°C, com sensação de 45°C. Já Ribas do Rio Pardo teve máxima de 39,1°C com umidade de 23%, e Paranaíba ficou nos 36,3°C com apenas 16% de umidade. Até Andradina (SP), na divisa com MS, sentiu o bafo quente: 39,8°C e 21% de umidade.

No sul, tempo já começou a virar

Enquanto o calor persistia no leste, cidades do sul do estado, como Ponta Porã, já começaram a sentir os efeitos da mudança no tempo. A máxima por lá foi de apenas 30,5°C, com queda brusca ao longo da tarde, atingindo 26,3°C no fim do dia. A umidade subiu para 79%, e há previsão de nevoeiro noturno, com rajadas de vento de até 35 km/h.

No Pantanal, Corumbá também sofreu com o calor: 40,6°C com sensação térmica de 45°C. No entanto, a umidade começou a subir com a aproximação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva próximas ao aeroporto.

A tendência é de que o calorão dê uma trégua a partir de terça-feira, especialmente no centro-sul do estado. As pancadas de chuva e a chegada do ar mais frio prometem derrubar as temperaturas, com destaque para Campo Grande, onde os termômetros podem marcar mínimas abaixo dos 20°C nos próximos dias.

Enquanto isso, as autoridades pedem atenção: com o solo seco, ventos fortes e mudança brusca no tempo, aumenta o risco de queimadas e acidentes. A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e ficar atento aos comunicados oficiais da Defesa Civil e do INMET.

Dourados também já sentiu o alívio no tempo seco na tarde de hoje, confira o vídeo postado pelo portal Folha de Dourados

Your browser does not support HTML5 video.

