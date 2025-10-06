Menu
Menu Busca segunda, 06 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Com sensação térmica de 40°C, chuva e frente fria prometem aliviar calorão em MS

A chuva já chegou em Dourados na tarde dessa segunda-feira, e o Inmet ainda emitiu dois alertas para diversas regiões

06 outubro 2025 - 15h39Taynara Menezes
Nesta segunda-feira a Capital teve sensação térmica de 40°CNesta segunda-feira a Capital teve sensação térmica de 40°C   (Álvaro Rezende)

Depois de uma onda de calor e tempo seco, Mato Grosso do Sul já começou a sentir os primeiros sinais de alívio, a chuva chegou na região de Dourados nesta segunda-feira (6). Enquanto isso, na Capital, Campo Grande registrou máxima de 36,6°C nesta segunda, com sensação térmica de 40°C e umidade em queda, chegando a apenas 27%. Mas a chegada de uma frente fria traz esperança de temperaturas mais amenas e de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas que reforçam a mudança no tempo. O primeiro, de "Perigo Potencial" para chuvas intensas, vale entre 18h desta segunda (6) e 10h de terça-feira (7), com previsão de chuva entre 20 e 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h, e baixo risco de transtornos como quedas de galhos, alagamentos pontuais e descargas elétricas.

Já o segundo aviso, ainda mais significativo, é do tipo "Perigo", e aponta para declínio acentuado nas temperaturas. O alerta começa às 6h de terça (7) e vai até 23h29 do mesmo dia, com queda superior a 5°C, o que deve provocar uma mudança brusca no clima em várias regiões do estado.

A Defesa Civil também entrou em alerta e reforçou os riscos associados à virada no tempo, como tempestades localizadas com possibilidade de vendavais, principalmente no sul e oeste do estado.

Segunda-feira quente em MS

Apesar do alívio previsto, esta segunda-feira foi marcada por temperaturas extremas na região do bolsão. Água Clara e Três Lagoas registraram máximas acima dos 41°C, com sensação térmica beirando os 48°C e umidade relativa do ar em níveis críticos, chegando a apenas 12%,  bem abaixo do ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (mínimo de 30%).

Em Bataguassu, os termômetros marcaram 40,7°C, com sensação de 45°C. Já Ribas do Rio Pardo teve máxima de 39,1°C com umidade de 23%, e Paranaíba ficou nos 36,3°C com apenas 16% de umidade. Até Andradina (SP), na divisa com MS, sentiu o bafo quente: 39,8°C e 21% de umidade.

No sul, tempo já começou a virar

Enquanto o calor persistia no leste, cidades do sul do estado, como Ponta Porã, já começaram a sentir os efeitos da mudança no tempo. A máxima por lá foi de apenas 30,5°C, com queda brusca ao longo da tarde, atingindo 26,3°C no fim do dia. A umidade subiu para 79%, e há previsão de nevoeiro noturno, com rajadas de vento de até 35 km/h.

No Pantanal, Corumbá também sofreu com o calor: 40,6°C com sensação térmica de 45°C. No entanto, a umidade começou a subir com a aproximação de áreas de instabilidade e pancadas de chuva próximas ao aeroporto.

A tendência é de que o calorão dê uma trégua a partir de terça-feira, especialmente no centro-sul do estado. As pancadas de chuva e a chegada do ar mais frio prometem derrubar as temperaturas, com destaque para Campo Grande, onde os termômetros podem marcar mínimas abaixo dos 20°C nos próximos dias.

Enquanto isso, as autoridades pedem atenção: com o solo seco, ventos fortes e mudança brusca no tempo, aumenta o risco de queimadas e acidentes. A recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol e ficar atento aos comunicados oficiais da Defesa Civil e do INMET.

Dourados também já sentiu o alívio no tempo seco na tarde de hoje, confira o vídeo postado pelo portal Folha de Dourados

 

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mãe de Maíra morreu na madrugada de hoje
Geral
Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco
Frente fria deve vir por aí
Clima
Mesmo com frente fria e chance de chuva, calor deve resistir em Mato Grosso do Sul
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Alvo do MPMS por desmatamento, fazenda em Aquidauana firma acordo ambiental
Céu com poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Em meio ao calorão, semana começa com expectativa de chegada de frente fria em MS
Foto: PN Notícias
Clima
Domingo será de calorão e tempo firme
Foto: Bruno Rezende
Clima
Sábado será de sol forte e calor intenso em Mato Grosso do Sul
A concessionária mantém monitoramento contínuo das condições climáticas
Clima
MS registra mais de 22 mil raios em 24h e Energisa emite alerta à população
Tempo amanheceu nublado em Campo Grande
Clima
Campo Grande amanhece com tempo ameno e nublado, afastando calor nesta sexta
A previsão para esta noite é de pancadas de chuva, com muitas nuvens, possibilidade de queda de granizo
Clima
JD1TV: Chuva chega transformando dia em noite mais cedo na Capital
Foto: ClimaTempo
Clima
Temperaturas serão acima da média em MS neste mês de outubro

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia Civil apura o caso
Polícia
AGORA: Homem surta e morre ao ser 'contido' em casa do Aero Rancho