Com temperaturas amenas e neblina, terça-feira pode ser chuvosa em MS

Após dias de intenso calor e altas temperaturas, os sul-mato-grossenses encaram dias mais amenos e chuvosos, como deve acontecer nesta terça-feira (23), onde não se descarta a possibilidade de tempestades no Estado.

O tempo em Campo Grande, por exemplo, amanheceu sob forte neblina, que obrigou os motoristas a redobrar a atenção no trânsito, já que a visibilidade estava prejudicada.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), tais instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria aliada a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

Pontualmente podem ocorrer chuvas intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e acumulados que podem registrar acima de 50 mm principalmente nas regiões Centro-Sul, Leste e Nordeste.

Para Campo Grande, a mínima prevista é de 22°C e a máxima pode chegar aos 28°C. Nas regiões Sul e Leste, os termômetros marcam 20°C inicialmente e atingem 27°C ao longo do dia.

Nas regiões Norte e Bolsão, os municípios amanhecem com 22°C e marcam 30°C nos horários mais quentes.

Já no Pantanal e Sudoeste do estado, as temperaturas podem variar entre 23°C e 32°C, registrando os valores mais altos desta terça-feira.

