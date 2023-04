Com tempo chuvoso e máxima de 27°C, Campo Grande encara nova instabilidade

A frente fria deixou Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande durante o final de semana, mas a cidade volta a encarar nova instabilidade no tempo, já que amanheceu com chuva nesta terça-feira (25).

As máximas na capital sul-mato-grossense não devem passar dos 27°C, enquanto as mínimas devem se aproximar dos 20°C no apagar do dia.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) imforma que não são descartadas pancadas de chuvas isoladas, com destaque nas regiões Central, Bolsão e Norte.

Em Dourados, o dia começa com mínima de 18ºC e máxima atinge 28°C. No Sul, Ponta Porã e Iguatemi terão mínima de 19°C e a máxima chega a 26°C.

No Pantanal, a mínima será de 22° e a máxima de 31°C. No Norte do Estado, Coxim tem previsão de 21°C de mínima e máxima de 32°C.

No Bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 31°C. Porto Murtinho registra 21ºC de mínima e 30ºC de máxima.

