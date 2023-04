Com tempo estável, calor de 30°C marca presença nesta segunda-feira em MS

O tempo amanheceu ameno em Campo Grande e Mato Grosso do Sul na manhã desta segunda-feira (24). Mas mesmo com esse cenário climático, a expectativa é que seja de tempo firme com sol e algumas nuvens aparecendo ao longo do dia.

Campo Grande, por exemplo, iniciou a semana com a mínima em 19°C, mas a máxima deve ficar em 29°C e não há previsão de chuva para a cidade.

De acordo com a meteorologista Valesca Fernandes, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não estão descartadas pancadas de chuva nas regiões Central, Bolsão e Norte.

O tempo deve ficar estável na maior parte do estado, com as temperaturas podendo superar a casa dos 30°C, como em Três Lagoas, Coxim e a região pantaneira.

No sul, Dourados deve apresentar máximas semelhantes ao de Campo Grande, próximo aos 29°C, assim como Ponta Porã e região, que não devem ultrapassar os 28°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também