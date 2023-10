Com tempo instável, meteorologia alerta para chuvarada nesta terça-feira em MS

O tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul e a promessa é de chuvarada ao longo desta terça-feira (31), situação provocada por uma série de fatores, mas que traz um alívio para as pessoas diante do calorão que vinha fazendo.

Nas primeiras horas do dia, Campo Grande registrou algumas pancadas de chuva que trouxeram uma sensação de clima ameno para quem acordou cedo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas podem atingir todo o estado, com destaque principalmente para as regiões Sul, Sudeste, Sudoeste, Central e Leste de Mato Grosso do Sul. Além disso, devem ocorrer acumulados de chuva significativos.

Campo Grande deve registrar mínima de 25°C e máxima de 32°C. Em Dourados, os termômetros marcam inicialmente 22°C e atingem 31°C. Nas regiões Sul-Fronteira e Conesul, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o dia aos 21°C e chegam aos 28°C no período da tarde. Anaurilândia, no Leste do estado, apresenta variação entre 23°C e 31°C.

Na região do Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba registram temperaturas semelhantes: 24°C pela manhã e podem chegar aos 35°C ao longo do dia. No Norte, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 37°C, enquanto Camapuã marca inicialmente 24°C e atinge a máxima de 35°C.

As temperaturas em Corumbá e Aquidauana, na região pantaneira, variam entre 26°C e 35°C. No Sudoeste do estado, Porto Murtinho amanhece aos 25°C, mas registra 34°C ao longo do dia.

