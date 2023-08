Com tempo meio instável, MS pode ter chuva e calor ao mesmo tempo

A semana começa com tempo ainda meio instável por conta da passagem da frente fria e pode ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (14). Porém, há possibilidades das temperaturas subirem novamente.

O indicativo é de que as temperaturas sofram elevação no decorrer dos dias, chegando até a possibilidade de alcançar a marca de 38°C nas regiões norte e nordeste do Estado, conforme dados do Cemtec (Centro de Monitoramenteo do Tempo e do Clima).

A previsão é que as temperaturas em Mato Grosso do Sul variem entre 13°C e 33°C na região sul, entre 19° e 38°C nas regiões norte, nordeste e sudoeste, e entre 18°C e 33°C em Campo Grande.

Os ventos devem seguir a direção leste/nordeste, com velocidade média não passando dos 60 km/h. Pontualmente, rajadas podem atingir velocidade maior.

No fim da semana, ao invés do céu estável, a chegada de uma nova frente fria ao Estado deve favorecer a formação de chuvas e tempestades, além da queda da temperatura.

