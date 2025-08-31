Com tempo seco e calor, MS poderá ter máximas de até 39°C neste domingo

Mato Grosso do Sul poderá voltar a conviver com temperaturas acima da média nos próximos dias e prova disso, é o domingo (31) que terá máximas na casa dos 39°C em várias regiões do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo estável com predomínio de sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco em grande parte do estado.

As temperaturas devem se manter elevadas, sobretudo nas regiões sudoeste, oeste e norte do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-19°C e máximas entre 29-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22-25°C e as máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 17-20°C e máximas entre 32-37°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-34°C.

