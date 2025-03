Com termÃ´metros chegando nos 39ºC, onda de calor segue atÃ© a prÃ³xima semana em MS

O calor continua em Mato Grosso do Sul e deve seguir até o dia 9 de março. Vale lembrar que esta é a quinta onda de calor a atingir o País neste verão, mantendo as temperaturas muito acima da média para o período e quebrando recordes em diversas cidades brasileiras.

Conforme o Climatempo, com a permanência da onda de calor, os próximos dias continuarão muito quentes, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Além das altas temperaturas, a falta de chuva significativa e a baixa umidade do ar reforçam a necessidade de cuidados com a hidratação e a exposição ao sol.

As cidades de MS que estão sob alerta, com temperatura 5ºC acima da média, são: Amambai, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Três Lagoas. A lista foi feita pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia)

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destacou que a situação meteorológica ocorre em razão da atuação de um amplo sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas favorecendo o tempo mais quente e seco.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também