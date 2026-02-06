Com trégua das chuvas, calor de 35°C volta a ser sentido nesta sexta em MS

As temperaturas em Mato Grosso do Sul voltam a subir consideravelmente nesta sexta-feira, dia 6. Os termômetros podem se aproximar dos 35°C em algumas cidades, após longos dias de chuva, que dão uma trégua durante todo o final de semana.

A previsão indica nebulosidade e elevação das temperaturas, mas ainda podem ocorrer episódios de chuvas de maneira esporádica em algumas regiões, como norte, centro-norte e nordeste do estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é esperado ventos acima dos 40 km/h em algumas cidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 38°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 37°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 37°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 37°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

