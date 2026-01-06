Com ventania, clima continua ameno nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

O clima ameno permanece nesta terça-feira, dia 6, em Mato Grosso do Sul, e ganhou um auxílio extra para a manutenção desse tempo: os ventos intensos, que causam aquela sensação de frio.

Essa mudança climática acontece devido a atuação de um sistema de alta pós-frontal, que inclusive, deixa o tempo mais estável, com sol e variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartado ocorrer pancadas de chuvas de maneira isolada em algumas regiões do Estado, além de ventos que podem chegar até 50 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 15°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 19°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de até 30°C.

