Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Clima

Com ventania, clima continua ameno nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande terá máxima de 30°C, enquanto outras regiões podem chegar a 36°C

06 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Céu azul e poucas nuvens em Campo GrandeCéu azul e poucas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O clima ameno permanece nesta terça-feira, dia 6, em Mato Grosso do Sul, e ganhou um auxílio extra para a manutenção desse tempo: os ventos intensos, que causam aquela sensação de frio.

Essa mudança climática acontece devido a atuação de um sistema de alta pós-frontal, que inclusive, deixa o tempo mais estável, com sol e variação de nebulosidade.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartado ocorrer pancadas de chuvas de maneira isolada em algumas regiões do Estado, além de ventos que podem chegar até 50 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 15°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 19°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de até 30°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Céu amanheceu limpo na Capital
Clima
Segunda-feira começa com temperaturas amenas, mas calor marca presença em MS
Tempo amanheceu instável
Clima
Domingo promete ter calor, mas previsão mantém expectativa de chuva para MS
Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens
Clima
Mesmo com altas temperaturas, frente fria pode trazer chuvarada para MS no sábado
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Primeiro 'sextou' do ano pode ter tempestades em meio a calor em MS
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Clima
VÍDEO: Vai melar o churras? Primeira chuva do ano chega e tem risco de temporal na Capital
Sol apareceu entre nuvens na Capital
Clima
Ano Novo começa com previsão de calor de 36°C em Mato Grosso do Sul
Sol nas primeiras horas do dia em Campo Grande
Clima
Véspera de Ano-Novo terá calor e possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Meteorologia prevê terça-feira 'típica de verão' com calor e chuva em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Inmet alerta para calor extremo e tempestades nos últimos dias de 2025
Céu amanheceu um pouco nublado em Campo Grande
Clima
Última semana do ano começa com calor de 38°C, com chance de chuva e ventania em MS

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul