Corumbá foi a cidade mais fria do estado nesta madrugada

Com a volta da frente fria no Estado que teve sua virada na madrugada desta segunda-feira (30), algumas cidades registraram menos de 10°C nesta manhã. O fenômeno já estava atuando desde o domingo (29), principalmente na região sul do estado, provocando até mesmo chuvas.



Em Corumbá, cidade conhecida por suas altas temperaturas, a mínima marcou 7,7°C, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Outras cidades que fiaram entre 8°C e 10°C foram Ponta Porã, Aral Moreira, Sete Quedas, Laguna Carapã, Amambai e Dourados.



Além das temperaturas mais baixas, agora, devido também ao deslocamento de cavados que favorecem a instabilidade, a chance de chuva aumenta. Além disso, todo o estado está sob alerta de declínio de temperatura até a noite de hoje, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





