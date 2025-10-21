Menu
Corumbá registra 9,5°C e tem a menor temperatura do Estado nesta terça-feira

Frio atípico para outubro derrubou as temperaturas em várias regiões

21 outubro 2025 - 10h12Sarah Chaves
Foto: PixabayFoto: Pixabay  

A manhã desta terça-feira (21) começou gelada em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Corumbá registrou a menor temperatura do Estado, com 9,5°C.

O frio foi sentido em praticamente todas as regiões, com mínimas abaixo dos 15°C em municípios do Sul, Sudoeste e Leste sul-mato-grossense.

O 'friozinho' é resultado da entrada de uma massa de ar mais fria e até atípica para a época do ano, que derrubou os termômetros no início da semana. As menores temperaturas estavam previstas entre segunda-feira (20) e terça-feira (21).

Outras cidades que registraram baixas temperaturas foram Aral Moreira (11,4°C), Ponta Porã (12°C), Amambai (12,1°C), Sete Quedas (12,3°C), Laguna Carapã (12,5°C) e Caarapó (12,9°C). Já na faixa centro-leste do Estado, Dourados e Maracaju marcaram 13,7°C, enquanto Ribas do Rio Pardo registrou 13,8°C.

MEm Campo Grande, a mínima foi de 15,5°C, enquanto Aquidauana e Caracol registraram 15,1°C. Em Três Lagoas, os termômetros chegaram a 16°C.

De acordo com o Cemtec, o fenômeno é resultado da atuação de uma frente fria associada a ventos de sul, que transportam ar polar para o interior do continente, rompendo o padrão típico da primavera.

