Coxim registrou 42°C nas últimas 24h, maior temperatura de MS

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) divulgou as temperaturas atingidas por cidades sul-mato-grossense na segunda-feira (13), sendo que a maior delas foi registrada em Coxim com 42,6C°.

Porém, em todo lugar, o calor intenso foi sentido com muita intensidade, Água Clara marcou 41,9C°, enquanto Corumbá marcou 41,6C°. Já Campo Grande, apesar de muito quente, não estava entre o top 5, e marcou 37, 6 C°.

Outro destaque foi a amplitude térmica registrada em Três Lagoas, no mesmo dia, os moradores puderam experimentar temperaturas de 12,8C° e 40,5 C°, uma diferença de 22 graus, o que pode ser prejudicial a saúde.

Ainda hoje, segundo o Cemtec, Mato Grosso do Sul pode ver algumas pancadas de chuvas acontecerem e amenizar levemente o forte calor, existe a possibilidade de tempestades aparecerem em algumas regiões, trazendo até granizo.

Deixe seu Comentário

Leia Também