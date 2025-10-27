Menu
CPMI do INSS ouve ex-diretor Alexandre Guimarães sobre fraudes na Previdência

A audiência foi convocada para apurar suposta ligação com articuladores das fraudes no órgão

27 outubro 2025 - 11h12Sarah Chaves
CMPI do INSSCMPI do INSS   (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouve nesta segunda-feira (27), Alexandre Guimarães ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A reunião está marcada para as 16 horas no Senado por convocação do senador Izalci Lucas (PL-DF) e dos deputados Rogério Correia (PT-MG), Adriana Ventura (Novo-SP), Duarte Jr. (PSB-MA) e Sidney Leite (PSD-AM).

Segundo Izalci, o depoimento é essencial para esclarecer o desvio de R$ 6,3 bilhões na Previdência Social. O senador lembrou que Guimarães dirigiu a área de Governança, Planejamento e Inovação do INSS entre 2021 e 2023, período em que, segundo investigações da Polícia Federal, ocorreram irregularidades identificadas pela Operação Sem Desconto.

De acordo com o parlamentar, os levantamentos da Polícia Federal indicam uma ligação financeira entre o ex-diretor e o núcleo principal do esquema investigado.

“Documentos indicam que Guimarães recebeu R$ 313 mil de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, identificado como principal articulador do esquema”, afirmou Izalci no requerimento.

O senador também destacou que a diretoria chefiada por Guimarães não adotou medidas eficazes para impedir as fraudes, conforme apontam as investigações.

 

 

