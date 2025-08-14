Menu
CPMI sobre desvios no INSS será instalada na próxima semana, garante Alcolumbre

A data ainda será definida em conjunto com a Câmara dos Deputados.

14 agosto 2025 - 10h23Sarah Chaves, com Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre afirmou nesta quarta-feira (13), durante sessão no Plenário que a  Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigará possíveis irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será instalada impreterivelmente na próxima semana.

Alcolumbre informou que a última pendência, a indicação dos deputados que integrarão a comissão, foi resolvida. A data e o horário exatos da instalação ainda serão definidos em conjunto com a Câmara dos Deputados. "É o meu desejo, acordado com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que façamos a instalação na próxima semana. Hoje, os líderes da Câmara completaram as indicações", declarou o senador.

A presidência da CPMI ficará com o senador Omar Aziz (PSD-AM), e a relatoria será exercida por um deputado ainda não anunciado.

O objetivo da comissão é investigar denúncias levantadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que identificaram um suposto esquema de cobrança irregular de mensalidades diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem a devida autorização.

A comissão será formada por 15 deputados e 15 senadores titulares, com o mesmo número de suplentes. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 180 dias, e os custos estimados são de R$ 200 mil, conforme o requerimento de criação.

