Cuidado com a chuva! MS tem alertas para chuvas intensas nesta terça-feira

Já tirou a roupa do varal? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, nesta terça-feira (9), um alerta para a possibilidade de chuvas intensas em 33 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

O alerta aponta para a possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h, além de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com uma baixa possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descarga elétricas.

Fazem parte do alerta os municípios de Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

