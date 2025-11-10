Menu
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade

Com sensação térmica na casa dos 40, o clima deve passar por uma mudança brusca a partir de quinta-feira

10 novembro 2025 - 16h03Taynara Menezes    atualizado em 10/11/2025 às 16h18
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado   (Reprodução/JD1)

Campo Grande vai enfrentar uma verdadeira montanha-russa no tempo nos próximos dias. Depois de um início de semana com sol forte e sensação térmica próxima dos 40 °C, o calorão perde força e dá lugar a chuvas intensas e temporais a partir de quinta-feira (13).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), essa sequência de extremos é resultado do transporte de calor e umidade, da formação de áreas de baixa pressão atmosférica e da atuação de cavados, sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas. A chegada de uma frente fria oceânica também vai contribuir para a virada no tempo em Mato Grosso do Sul.

A segunda-feira (10) começou com sol entre muitas nuvens, as temperaturas variam entre 21 °C e 35 °C e umidade relativa do ar em queda, chegando a 38%. Na terça-feira (11), o tempo segue quente e abafado a máxima deve chegar aos 35°C, com aumento de nuvens à tarde, mas ainda sem previsão de chuva. A sensação térmica deve continuar alta, ultrapassando os 38 °C.

A quarta-feira (12) marca o auge do calor: mesmo com o aumento da nebulosidade, a sensação térmica pode atingir 40 °C, e as pancadas de chuva e trovoadas começam a surgir no fim da tarde e à noite, anunciando a mudança que vem pela frente, de acordo com o Clima Tempo. 

Virada de tempo 

Na quinta-feira (13), a virada chega de vez. O dia será de chuva forte e trovoadas, com temperaturas entre 22 °C e 24 °C e sensação de abafamento. Apesar de possíveis aberturas de sol à tarde, o risco de temporais e ventos fortes é alto.

A sexta-feira (14) segue com céu nublado e chuva intensa durante o dia, que perde força à noite, mas sem trégua total. A umidade deve chegar a 99%, e as máximas não passam dos 25 °C, marcando o fim da onda de calor.

De acordo com o Cemtec, a instabilidade atmosférica deve persistir até sábado (15), mantendo o risco de temporais e acumulados elevados de chuva em diferentes regiões do estado. A recomendação é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e evite áreas de alagamento e locais abertos durante descargas elétricas.

