Menu
Menu Busca quarta, 12 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Clima

Defesa Civil alerta para risco de tempestades em Campo Grande até sexta-feira

Previsão indica chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo; órgão orienta população a redobrar os cuidados

12 novembro 2025 - 15h27Taynara Menezes
A previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por diaA previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia   (Foto: Gabrielly Gonzalez)

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para risco de tempestades na Capital. O aviso começou a valer às 23h desta quarta-feira (12) e segue até sexta-feira (14), às 22h59.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos e possibilidade de granizo. O alerta inclui risco de queda de árvores, falta de energia, alagamentos e danos em plantações.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, procure abrigo em locais seguros durante as tempestades e não permaneça sob árvores nem próximo a redes elétricas.

Em caso de emergência, os seguintes canais estão disponíveis:

  • 156 – Solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua
  • 193 – Ocorrências relacionadas à rede elétrica e bombeiros
  • 199 – Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil seguem de plantão 24 horas, monitorando as condições do tempo e prestando atendimento à população sempre que necessário.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Casas populares
Cidade
Após ser adiada, estão abertas as inscrições para 258 casas populares na Capital
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Cidade
Desconto do IPTU à vista cai pela metade em 2026; carnês trarão também taxa do lixo
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Mesmo com forte calor, mudança no tempo não está descartada nesta quarta em MS
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calor
Clima
Prepara o tereré! Calorzão predomina e máximas beiram os 40°C nesta terça em MS
A instabilidade atmosférica deve persistir até sábado
Clima
De 40°C à debaixo d'água, Capital viverá dias de extrema instabilidade
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Calor marca presença em MS e máximas chegam a 36°C nesta segunda-feira
Sol deu as caras logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Longe das tempestades, domingo pode ter predomínio do calor em MS
Fenômeno provoca ventos fortes, chuvas intensas e há possibilidade de granizo em algumas regiões.
Clima
Ciclone extratropical provoca instabilidade e alerta para ventos fortes e chuva na Capital
Mudança de tempo acontece neste sábado, de acordo com a meteorologia
Clima
Frente fria traz chuva forte, ventos intensos e queda de temperatura neste sábado em MS
Brasil goleia a Indonésia e garante vaga antecipada no mata-mata do Mundial Sub-17
Brasil
Brasil goleia a Indonésia e garante vaga antecipada no mata-mata do Mundial Sub-17

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime
Polícia
Briga por som alto termina com rapaz esfaqueado quatro vezes no Jardim Noroeste
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'