Defesa Civil alerta para risco de tempestades em Campo Grande até sexta-feira

A Defesa Civil Municipal de Campo Grande informou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para risco de tempestades na Capital. O aviso começou a valer às 23h desta quarta-feira (12) e segue até sexta-feira (14), às 22h59.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos e possibilidade de granizo. O alerta inclui risco de queda de árvores, falta de energia, alagamentos e danos em plantações.

A Defesa Civil orienta que a população evite áreas alagadas, procure abrigo em locais seguros durante as tempestades e não permaneça sob árvores nem próximo a redes elétricas.

Em caso de emergência, os seguintes canais estão disponíveis:

156 – Solicitação de serviços e atendimento a pessoas em situação de rua

193 – Ocorrências relacionadas à rede elétrica e bombeiros

199 – Defesa Civil

As equipes da Defesa Civil seguem de plantão 24 horas, monitorando as condições do tempo e prestando atendimento à população sempre que necessário.

