Defesa Civil emite alerta de temporais em MS

Da redação com assessoria

Um alerta da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul sobre o perigo de temporais em todo o estado de MS. O aviso adverte para o risco de ocorrerem chuvas fortes de 20 a 30 milímetros podendo chegar até 50 ml, e acompanhada de ventos intensos, de 40 a 60 km/h e chance de queda de granizo.

Por conta das condições climáticas, existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e árvores e alagamentos. O alerta da Defesa Civil vai até as 23h59 desta quinta-feira (24).

A recomendação da instituição é que em caso de rajadas de ventos, as pessoas não se abriguem embaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas; tampouco estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é orientado que as pessoas não usem equipamentos eletrônicos ligados em tomadas.

Mais informações e comunicação sobre situações de risco podem ser obtidas junto a Defesa Civil, no telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, no 193.

Os sul-mato-grossenses que desejarem obter alertas da Defesa Civil podem se cadastrar enviando mensagem ao telefone 40199 informando o seu CEP. Depois, basta aguardar a confirmação.

