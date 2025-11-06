Menu
Menu Busca quinta, 06 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Desastres climáticos causam prejuízo de R$ 732 bi e atingem 95% dos municípios

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (6) pela Confederação Nacional dos Municípios traz dados entre 2013 e 2024

06 novembro 2025 - 15h29Taynara Menezes
O levantamento contou com a participação de 2.871 municípios do paísO levantamento contou com a participação de 2.871 municípios do país   (Foto: Reuters/Ueslei Marcelino)

Entre 2013 e 2024, desastres associados às mudanças climáticas, como incêndios florestais, secas, inundações e deslizamentos, provocaram perdas econômicas superiores a R$ 732,2 bilhões em municípios brasileiros. O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (6) pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), mostra que 95% das cidades do país foram afetadas por esses eventos, que têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos.

De acordo com o estudo, no mesmo período foram registradas mais de 70,3 mil decretações de situação de emergência ou estado de calamidade pública, e mais de 6 milhões de pessoas precisaram deixar suas casas. O prejuízo, segundo a CNM, vai muito além dos danos econômicos e ambientais, atingindo também dimensões humanas e sociais.

A pesquisa contou com a participação de 2.871 municípios, o equivalente a 50,6% do total de cidades brasileiras, com dados coletados entre agosto de 2024 e março de 2025. O levantamento revelou que apenas 12% dos municípios possuem um órgão específico voltado à gestão de riscos e desastres, o que, segundo a entidade, compromete a capacidade de resposta local. Outros 49% acumulam a função de defesa civil em diferentes setores da administração, e 32% mantêm estruturas vinculadas diretamente ao gabinete do prefeito.

Para o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, é “urgente” fortalecer a atuação federativa com apoio técnico e financeiro contínuo. “É preciso fortalecer a gestão municipal de riscos e desastres”, afirmou. O estudo mostra que 67% das prefeituras afirmam precisar de ajuda financeira para ações de prevenção, enquanto 70% gastam menos de R$ 50 mil por mês com defesa civil.

A confederação defende maior articulação entre União, estados e municípios para aprimorar políticas públicas de prevenção e resposta. Uma das soluções sugeridas é a formação de consórcios intermunicipais, mecanismo que ainda é pouco utilizado: apenas 15% dos municípios informaram participar de parcerias voltadas à defesa civil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Instabilidade segue em MS e temporais podem acontecer nesta quinta-feira
Ventos vieram com intensidade forte no temporal
Clima
Rajadas de vento atingiram 88 km/h em Campo Grande durante temporal
Situação deixou motoristas apreensivos na rodovia
Cidade
VÍDEO - Assustador: Coluna gigante de poeira encobre BR-060, em Paraíso das Águas
Chuva chegou de surpresa na cidade
Clima
VÍDEO: Chuva repentina surpreende campo-grandenses e cidade tem alerta de tempestade
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Calor se mantém firme e máximas podem ser de 35°C em MS nesta quarta-feira
Dia promete ser quente e de bastante calor
Clima
Mesmo com calor de 38°C, MS mantém alerta de chuva para essa terça-feira
Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão
Clima
Campo Grande registrou 9,1 mil raios durante temporal, enquanto MS teve 1,1 milhão
Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Clima
Rio Brilhante foi onde mais choveu e Fátima do Sul teve ventos de 139 km/h
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Após temporais, MS vive expectativa de mais chuva nesta segunda-feira
Tempo amanheceu nublado, mesmo com sol
Clima
Dia de Finados será quente e com pancadas de chuvas isoladas em MS

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Favela -
Cidade
Campo Grande tem 20 mil famílias vivendo em favelas; audiência pública discute regularização