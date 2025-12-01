Menu
Dezembro começa com chegada de frente fria e o retorno das chuvas em MS

Temperaturas máximas ficarão altas, mas mudarão ao longo do dia

01 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo GrandeTempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O mês de dezembro deve começar diferente em Mato Grosso do Sul com a chegada de uma frente fria, que não trará o tradicional 'frio', mas servirá para trazer de volta as chuvas em meio ao forte calor.

Nesta segunda-feira, dia 1º, por exemplo, as máximas ficarão altas em determinados momentos do dia, mas a mudança no tempo com ocorrências de chuvas e até tempestades, diminuirão as temperaturas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), avanço de uma nova frente fria oceânica, aliada à atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, deverá favorecer a ocorrência de chuvas mais generalizadas no estado.

As condições atmosféricas serão favoráveis à formação de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Também são esperados acumulados significativos de chuva.

Em relação as temperaturas, nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados as mínimas variam entre 23°C e 24°C, enquanto as máximas ficam entre 31°C e 35°C. Na região pantaneira e sudoeste, as mínimas oscilam entre 25°C e 27°C, e as máximas variam de 36°C a 37°C.

Já na região norte, os termômetros registram mínimas entre 22°C e 23°C e máximas de 33°C a 36°C, enquanto o bolsão e o leste do estado terão mínimas variam entre 23°C e 25°C, enquanto as máximas ficam entre 35°C e 37°C. Campo Grande terá mínima de 25°C e máxima de 34°C.

